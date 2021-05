Playoff Serie B | Monza-Cittadella | probabili formazioni e diretta tv

(Di giovedì 20 maggio 2021) Si gioca questa sera, semifinale di ritorno deidiB. Si riparte dalla nettissima vittoria dei veneti sui lombardi ottenuta nel match di andata. Chi passa il turno affronterà in finale la vincente di Lecce–Venezia. L’esito di, semifinale di ritorno dei, potrebbe sembrare sulla carta già scritto. Si parte infatti dal sorprendente 3-0 dell’andata a favore degli ospiti, che hanno avuto nettamente la meglio grazie ad un super Baldini, autore di una tripletta. Per ildi Balotelli, che era arrivato all’ultima giornata di campionato con la possibilità della promozioneinA, poi sfumata a favore della Salernitana, una sconfitta pesantissima. Per ...

Advertising

federicocasotti : 40 giorni dopo la finale di ritorno dei playoff, lo @acspezia ha debuttato in Serie A. Società, rosa, allenatore: t… - TUTTOB1 : Playoff Serie B, Lecce-Venezia: le probabili formazioni - PEFIORENTINA : Serie B Promotion Playoff Semi Final 2nd Leg 19.45 Monza v Cittadella (1st leg 0-3) Stadio Brianteao - zazoomblog : Basket Playoff Serie A1 2021: semifinali tabellone e accoppiamenti - #Basket #Playoff #Serie #2021: - PicchioNews : #SerieC, i playoff del #Matelica sono un sogno senza fine: Balestrero sbanca il 'Manuzzi' al 98'; | PicchioNews -

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Serie

CIVITA CASTELLANA - Archiviata con successo la prima fase deicontro la Lazio, l'Ecosantagata Civita Castellana prosegue il suo cammino verso laA3 col secondo turno degli spareggi promozione. L'avversaria questa volta è la Fenice Roma, terza ...Partita chiave valida per il ritorno della semifinale: in gioco c'è la finale. Tutto in 90 ...battere i veneti se vuole qualificarsi in finale e provare a conquistarsi il sognoA. Il ...Tempo della verità al Via del Mare che ospiterà Lecce-Venezia, match di ritorno della semifinale playoff di Serie B 2020/2021. Si gioca alle 18:30 di giovedì 20 maggio e si riparte dall’1-0 ...Bari senza troppi patemi alla fase nazionale dei playoff. Un ottimo primo tempo con i biancorossi in doppio vantaggio grazie a due belle reti di Marras e D'Ursi. Nella ripresa il Foggia ...