Playoff Serie B, Lecce-Venezia: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 20 maggio 2021) Vanno in scena oggi le semifinali di ritorno dei Playoff di Serie B. Si parte alle 18:30 con Lecce–Venezia: nella gara d’andata sono stati i lagunari ad imporsi sui salentini. Ecco le ultime dal match con le probabili formazioni e la diretta tv. Da Lecce–Venezia di quest’oggi si avrà la prima finalista dei Playoff del campionato di Serie B. Si parte dal risultato di 1-0 per il Venezia, che nella gara di andata è riuscito ad avere la meglio sugli avversari grazie alla rete decisiva di Forte arrivata all’inizio del secondo tempo. Un risultato, questo, molto importante, soprattutto alla luce del fatto che il Venezia non ha subito gol in casa, ma che lascia comunque ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Vanno in scena oggi le semifinali di ritorno deidiB. Si parte alle 18:30 con: nella gara d’andata sono stati i lagunari ad imporsi sui salentini. Ecco le ultime dal match con lee latv. Dadi quest’oggi si avrà la prima finalista deidel campionato diB. Si parte dal risultato di 1-0 per il, che nella gara di andata è riuscito ad avere la meglio sugli avversari grazie alla rete decisiva di Forte arrivata all’inizio del secondo tempo. Un risultato, questo, molto importante, soprattutto alla luce del fatto che ilnon ha subito gol in casa, ma che lascia comunque ...

