Playoff Serie B, Lecce-Venezia 1-1: veneti in finale (Di giovedì 20 maggio 2021) È il Venezia a festeggiare al termine dei centottanta minuti contro il Lecce. I lagunari, dopo aver vinto 1-0 in casa, sono riusciti a pareggiare 1-1 al Via del Mare contro i giallorossi estromettendo la squadra di Eugenio Corini. In Lecce-Venezia trionfa Paolo Zanetti che, adesso, attende di conoscere l’avversaria nell’ultimo atto dei Playoff di Serie B. Lecce-Venezia, la partita del Via del Mare La partita segue il copione pronosticato nella calda vigilia di questo importante match: i padroni di casa, che devono recuperare lo svantaggio incassato al Penzo, attaccano a testa bassa. Gli ospiti, per conto loro, si proteggono a riccio ed attendono le ripartenze per pungere in contropiede. Per tutto il primo tempo sono i giallorossi ad attaccare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) È ila festeggiare al termine dei centottanta minuti contro il. I lagunari, dopo aver vinto 1-0 in casa, sono riusciti a pareggiare 1-1 al Via del Mare contro i giallorossi estromettendo la squadra di Eugenio Corini. Intrionfa Paolo Zanetti che, adesso, attende di conoscere l’avversaria nell’ultimo atto deidiB., la partita del Via del Mare La partita segue il copione pronosticato nella calda vigilia di questo importante match: i padroni di casa, che devono recuperare lo svantaggio incassato al Penzo, attaccano a testa bassa. Gli ospiti, per conto loro, si proteggono a riccio ed attendono le ripartenze per pungere in contropiede. Per tutto il primo tempo sono i giallorossi ad attaccare ...

