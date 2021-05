Playoff Serie B: il Monza sfiora l’impresa, in finale va il Cittadella (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Monza accarezza l’impresa contro il Cittadella: niente finale Playoff di Serie B per la squadra di Brocchi Il Monza sfiora l’impresa di ribaltare il 3-0 dell’andata, ma non va oltre il 2-0 contro il Cittadella. Niente finale Playoff di Serie B per la squadra di Brocchi, che dovrà attendere la prossima stagione per tentare nuovamente la scalata in Serie A. La formazione allenata da Venturato se la vedrà nella finalissima contro il Venezia, che oggi ha ottenuto il successo nel doppio confronto con il Lecce. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilaccarezzacontro il: nientediB per la squadra di Brocchi Ildi ribaltare il 3-0 dell’andata, ma non va oltre il 2-0 contro il. NientediB per la squadra di Brocchi, che dovrà attendere la prossima stagione per tentare nuovamente la scalata inA. La formazione allenata da Venturato se la vedrà nella finalissima contro il Venezia, che oggi ha ottenuto il successo nel doppio confronto con il Lecce. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Serie B, Lecce-Venezia finisce in pari: lagunari in finale per la A - SkySport : MONZA-CITTADELLA 2-0 Risultato finale ? ? #Balotelli (58') ? #DAlessandro (78') ?? - SkySport : LECCE-VENEZIA 1-1 Risultato finale ? ? rig. #Aramu (45+3') ? #Pettinari (66') ? ?? PLAYOFF SERIE B ? Venezia prima f… - LuigiBevilacq17 : RT @SantucciFulvio: Anche quest'anno unico mio obiettivo nei playoff B è tenere lontano il Chievo dalla Serie A, sul resto ci si accontenta… - andrea_pix : RT @DAZN_IT: Sarà Derby veneto per la Serie ?? Il Cittadella elimina il Monza e raggiunge il Venezia in finale playoff ?? #SerieBKT #DAZN ht… -