Playoff, l'Avellino affronterà il Palermo (Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Sarà' il Palermo l'avversario dell'Avellino ai Playoff. Il sorteggio di questa mattina rinnoverà la sfida tra le due compagini del Girone C. Il quadro si completerà con Matelica-Renate; Pro Vercelli-SudTirol; Albinoleffe-Modena e FeralpiSaló-Bari. L'andata sarà il 23 maggio in Sicilia, il ritorno, il 26. In caso di parità passerà al secondo turno la squadra meglio classificata ovvero l'Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

