Playoff di Serie B: il Lecce pareggia il ritorno e fallisce l'immediato ritorno in A, Venezia in finale (Di giovedì 20 maggio 2021) La partita - Il Lecce fallisce il tentativo di risalire subito in massima Serie dopo la retrocessione con Liverani l'anno scorso ed esce alle semifinali dei Playoff per mano del Venezia di Paolo ... Leggi su globalist (Di giovedì 20 maggio 2021) La partita - Ilil tentativo di risalire subito in massimadopo la retrocessione con Liverani l'anno scorso ed esce alle semifinali deiper mano deldi Paolo ...

Advertising

Gazzetta_it : Serie B, Lecce-Venezia finisce in pari: lagunari in finale per la A - SkySport : LECCE-VENEZIA 1-1 Risultato finale ? ? rig. #Aramu (45+3') ? #Pettinari (66') ? ?? PLAYOFF SERIE B ? Venezia prima f… - federicocasotti : 40 giorni dopo la finale di ritorno dei playoff, lo @acspezia ha debuttato in Serie A. Società, rosa, allenatore: t… - ILOVEPACALCIO : Playoff #SerieC, #Sibilli : «#Marotta fondamentale per la #JuveStabia» - Ilovepalermocalcio - FrancoTirator3 : @DiMarzio Solita schifezza dei playoff, ma se salgono 3 squadre perché non far salire le prime 3? Mica in serie a f… -