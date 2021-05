Playoff | D’Agostino suona la carica | “Garantiamo il massimo impegno”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, presso la sede di Firenze della LegaPro, è stato effettuato il sorteggio del primo turno nazionale dei. La dirigenza dell’Us Avellino 1912 ha assistito ai lavori mediante videoconferenza. I biancoverdi domenica 23 maggio 2021, alle 17,30, affronteranno il Palermo. A margine, il presidente Angelo Antonioha così commentato il prossimo avversario dei lupi: “Il sorteggio ci ha riservato una squadra che già conosciamo in quanto già affrontata durante la regular season. Non sappiamo se questo aspetto può favorirci o meno. Sappiamo però che, come hanno spesso dichiarato il mister ed il direttore, la corsa va fatta principalmente su noi stessi a prescindere dagli avversari. Il Palermo è un’ottima formazione e dovremo affrontarla, come del resto tutte le gare dei, al ...