Pilar Fogliati | il rapporto con il celebre collega | “É nata un’amicizia”

(Di giovedì 20 maggio 2021) I racconto disulha lasciato tutti a bocca aperta. “É”, ha detto l’attrice di Un passo dal cielo. Di cosa si tratta?(Getty Images)Giovanissima ma già con le idee molto chiare,è una delle attrici più in voga del momento. Il suo incredibile talento l’ha portata ad ottenere il ruolo di Emma in Un passo dal cielo. Nellafiction di Rai 1,recita al fianco di un cast eccezionale: Serena Autieri, Rocio Morales, Terence Hill, sono solo alcuni dei nomi che fanno parte della grande famiglia della fiction Rai. A Grazia,si è lasciata andare ad un racconto ...

Advertising

LauraBini11 : #UnPassoDalCielo6 Mi dispiace solo x Pilar Fogliati, che magari ha detto prima che iniziassero le riprese, 'Sì, tor… -

Ultime Notizie dalla rete : Pilar Fogliati

Altranotizia

Francesco (Daniele Liotti) ha 'visto' che la morte di sua moglie Emma () non è stata né accidentale, né naturale. E' stata provocata. Il suo corpo è stato trascinato e spostato dal ...Al di là di tutto, anche la mancanza di alcuni attori principali come Emma, interpretata daè stata ben modulata attraverso i vari flashback che hanno permesso ai telespettatori di ...Le anticipazioni dell'ultima puntata di Un Passo dal Cielo 6, la fiction di Raiuno con Daniele Liotti, Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello ...I guardiani arriva all’ultima puntata della sesta stagione. In onda giovedì 20 maggio, in prima serata su Rai 1, vedremo ancora una volta Francesco Neri pronto a svelare i misteri che circondano la mi ...