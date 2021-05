Piero Fassino | La sinistra non abbandona i palestinesi | ma neanche Israele

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 20 maggio 2021), deputato Pd e presidente della Commissione Affari esteri e comunitari, non risparmia critiche al governo dinell’aver contribuito a radicalizzare una crisi che allontana la promessa di pace. Ma rifiuta l’approccio “unilaterale” di chi, a, considera solo la causa palestinese ignorando quella israeliana. In questa intervista ad HuffPost, ragiona sulla spirale del conflitto e sulla necessità di riaprire un percorso negoziale. Spiegando perché l’Italia - proprio grazie alla storia della sua- può svolgere un ruolo centrale nell’aiutare l’Europa a integrare Cartesio e Freud nel suo rapporto con. Da più di 10 giorni razzi e missili sono tornati a essere la modalità con cui non si risolve il conflitto israelo-palestinese. Dopo le pressioni ...