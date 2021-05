Advertising

cislcampania : RT @CislNazionale: #Lavoro. #LuigiSbarra: “Domani, #20maggio, #FermiamoLaStrageSulLavoro, mobilitazione vertenza nazionale sulla #sicurezza… - orizzontescuola : Piano scuola estate, scadenza domande finanziamenti scuole 21 e 25 maggio - AniefTorino : Anief su Scuola informa - Tabella concorso straordinario 2021, esiti prove scritte: elaborazione del sindacato aggi… - AniefTorino : Anief su Il Giorno - Concorso docenti, bocciato uno su tre. A scuola 9mila cattedre a rischio - B3MYS3LF_ : RT @singvlarity___: per coloro che il 21 sono impegnati con la scuola, mi raccomando, non stressatevi e prendete il vostro tempo?? date spaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano scuola

Orizzonte Scuola

... amministrazioni pubbliche e scuole che provvedano, previa nomina del mobility manager, a predisporre, entro il 31 luglio 2021, undegli spostamenti casa - lavoro del personale e casa --......e riportato da Skuola.net, 'In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il...Molti gli allievi usciti dai radar, più colpiti i professionali. I presidi: «Si è fatto di tutto per riagganciarli». In Regione via al tavolo sul «ritiro sociale» ...La musica come occasione professionale. La scuola di musica Niccolò Paganini diventa un istituto di formazione professionale e dal prossimo settembre proporrà un corso di diploma in strumento e voce p ...