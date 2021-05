PGA Championship 2021 golf: orario, programma, tv, streaming (Di giovedì 20 maggio 2021) Prende oggi il via il secondo Major dell’anno, il PGA Championship, su uno dei percorsi storici del golf mondiale, quello di Kiawah Island. Una delle sfide più dure, questa, per chi gira sui percorsi globali, e soprattutto in una settimana nella quale il numero 1 del mondo può cambiare padrone. Esiste infatti una possibilità per la quale Justin Thomas sia in grado di scalzare Dustin Johnson dal ruolo di leader della graduatoria mondiale, anche se si tratta per la verità di un’eventualità piuttosto flebile. Più facile è invece prevedere che di lotta ce ne sarà tanta, con tutti i migliori al via. C’è anche Francesco Molinari, che vuole una prestazione di buon livello per riemergere da una situazione nella quale è ormai lontanissimo dai primi 100 del mondo e rischia anche di essere superato da Guido Migliozzi nel ruolo di numero 1 d’Italia. Difende il ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Prende oggi il via il secondo Major dell’anno, il PGA, su uno dei percorsi storici delmondiale, quello di Kiawah Island. Una delle sfide più dure, questa, per chi gira sui percorsi globali, e soprattutto in una settimana nella quale il numero 1 del mondo può cambiare padrone. Esiste infatti una possibilità per la quale Justin Thomas sia in grado di scalzare Dustin Johnson dal ruolo di leader della graduatoria mondiale, anche se si tratta per la verità di un’eventualità piuttosto flebile. Più facile è invece prevedere che di lotta ce ne sarà tanta, con tutti i migliori al via. C’è anche Francesco Molinari, che vuole una prestazione di buon livello per riemergere da una situazione nella quale è ormai lontanissimo dai primi 100 del mondo e rischia anche di essere superato da Guido Migliozzi nel ruolo di numero 1 d’Italia. Difende il ...

