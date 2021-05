PGA Championship 2021: Francesco Molinari rinuncia per problemi alla schiena (Di giovedì 20 maggio 2021) Il secondo Major stagionale di Francesco Molinari termina prima dell’esordio nel round one del giovedì. Il torinese si è infatti cancellato dal field del PGA Championship 2021 a poche ore dallo start a causa di problemi alla schiena evidenziati nelle buche di riscaldamento. Nulla da fare dunque per il vincitore del British Open 2018, costretto ad alzare bandiera bianca prima dell’importante manifestazione. Sul percorso par 72 del Kiawah Island Golf Resort dell’omonima location del South Carolina (Stati Uniti) è l’americano Brandon Hagy a prendere il posto del golfista italiano. Saranno dunque ben 99 i top 100 del ranking mondiale impegnati nel Major iniziato da qualche ora, con Collin Morikawa chiamato a difendere il titolo colto nella passata stagione sul TPC Harding ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Il secondo Major stagionale ditermina prima dell’esordio nel round one del giovedì. Il torinese si è infatti cancellato dal field del PGAa poche ore dallo start a causa dievidenziati nelle buche di riscaldamento. Nulla da fare dunque per il vincitore del British Open 2018, costretto ad alzare bandiera bianca prima dell’importante manifestazione. Sul percorso par 72 del Kiawah Island Golf Resort dell’omonima location del South Carolina (Stati Uniti) è l’americano Brandon Hagy a prendere il posto del golfista italiano. Saranno dunque ben 99 i top 100 del ranking mondiale impegnati nel Major iniziato da qualche ora, con Collin Morikawa chiamato a difendere il titolo colto nella passata stagione sul TPC Harding ...

