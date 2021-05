PGA Championship 2021: Francesco Molinari alla ricerca delle sensazioni di inizio anno (Di giovedì 20 maggio 2021) Il 2021 sembrava partito bene per Francesco Molinari: tre risultati nei primi dieci, il rientro nei primi 100 del mondo, in generale diverse buone cose che si stavano vedendo nell’orizzonte a breve termine del golfista torinese. Il tutto dopo un 2020 di riassestamento, con il trasferimento negli States come luogo di vita. Invece, dopo il Genesis Invitational, sono arrivati tre tagli mancati e un 52° posto, cosa che non depone al momento a favore dell’unico italiano in grado di vincere un Major nella storia di questo sport. Certamente “Chicco” ad oggi tra i favoriti non lo si può considerare, mentre quel che si spera è che possa almeno tornare in una versione che lo inserisca prima di tutto dentro il taglio, come già accaduto al Masters, e poi nelle giuste condizioni per poter fare bene. Nove anni sono passati dall’ultima volta in cui ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilsembrava partito bene per: tre risultati nei primi dieci, il rientro nei primi 100 del mondo, in generale diverse buone cose che si stavano vedendo nell’orizzonte a breve termine del golfista torinese. Il tutto dopo un 2020 di riassestamento, con il trasferimento negli States come luogo di vita. Invece, dopo il Genesis Invitational, sono arrivati tre tagli mancati e un 52° posto, cosa che non depone al momento a favore dell’unico italiano in grado di vincere un Major nella storia di questo sport. Certamente “Chicco” ad oggi tra i favoriti non lo si può considerare, mentre quel che si spera è che possa almeno tornare in una versione che lo inserisca prima di tutto dentro il taglio, come già accaduto al Masters, e poi nelle giuste condizioni per poter fare bene. Nove anni sono passati dall’ultima volta in cui ...

