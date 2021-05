Pfizer: verso l'ok al vaccino anti-Covid per i bimbi da 6 mesi a 11 anni all'inizio del 2022 (Di giovedì 20 maggio 2021) I risultati della sperimentazione del v accino anti-Covid Pfizer-BioNTech nei bambini tra 6 mesi e 11 anni «prevediamo saranno disponibili nella seconda metà del 2021. Se la sicurezza e immunogenicità... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 20 maggio 2021) I risultati della sperimentazione del v accino-BioNTech nei bambini tra 6e 11«prevediamo saranno disponibili nella seconda metà del 2021. Se la sicurezza e immunogenicità...

Advertising

TgLa7 : #Pfizer, verso ok vaccino bimbi 6 mesi-11 anni a inizi 2022. Con via libera Autorita'.In prossimi 6 mesi esiti sperimentazione - abboapk : RT @SkyTG24: Vaccino Pfizer, verso l'ok per i bimbi tra 6 mesi ed 11 anni agli inizi del 2022 - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Vaccino Pfizer, verso l'ok per i bimbi tra 6 mesi ed 11 anni agli inizi del 2022 - SkyTG24 : Vaccino Pfizer, verso l'ok per i bimbi tra 6 mesi ed 11 anni agli inizi del 2022 - infoitsalute : Pfizer: verso l'ok al vaccino anti-Covid per i bimbi da 6 mesi a 11 anni all'inizio del 2022 -