Perquisizioni anche in Puglia nell'operazione antiterrorismo, sgominato gruppo di ispirazione fascista Fra le accuse: intenzione di far saltare in aria Equitalia e prefetture

La polizia de L'Aquila è impegnata questa mattina in una operazione che tocca varie regioni d'Italia. Sono in atto Perquisizioni in varie città, da La Spezia a Terni, Como, Piacenza, L'Aquila, Lecce, Modena, Cosenza, Ascoli Piceno, Macerata, Verona, Como e Chieti. Agli appartenenti ad "Ultima Legione" viene contestato il perseguimento di finalità anti democratiche proprie del partito fascista, con istigazione all'uso della violenza quale metodo di lotta politica e diffusione on line di materiale che incita all'odio e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi. Gli appartenenti al "gruppo" volevano costituire una struttura politica ispirata all'ideologia fascista gli estremisti di destra. Le indagini sono partite nel gennaio del 2019 con il monitoraggio di alcune chat create su Telegram e Whatsapp.

