Perché è riesploso il conflitto israelo-palestinese

(Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo anni di relativa quiete, ilarabo-israeliano ècon virulenza. Non c'erano state proteste di massa quando, nel 2017, il presidente Donald Trump aveva spostato l'ambasciata Usa a Gerusalemme. Le piazze erano rimaste tranquille anche nel 2020, quando Israele aveva normalizzato le relazioni con quattro Paesi arabi. E invece nella primavera 2021, a sette anni dal lancio dell'operazione israeliana «Margine Protettivo» a Gaza e a quasi 21 dalla seconda Intifada, israeliani e palestinesi si sono improvvisamente l'uno contro l'altro armati, con lancio di razzi, bombardamenti a tappeto e uccisioni di donne e bambini. Ma com'è possibile che le tensioni si siano riaccese tutte d'un botto in piena pandemia, al punto da sfociare in guerra aperta? Le motivazioni che i media di tutto il mondo adducono sono le stesse, un crescendo iniziato con ...