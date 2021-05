Perché dire che Demi Lovato “vuole che le si dia del loro o del voi” non ha senso (Di giovedì 20 maggio 2021) Ne avevamo già parlato quando Elliot Page ha affermato di essere una persona trans e ha chiesto al mondo di utilizzare i pronomi they o he riferendosi a lui e il discorso torna attuale dopo la rivelazione di Demi Lovato. Con una difficoltà in più, però: i giornali italiani non riescono a parlare correttamente della questione. In alcuni casi si tratta di qualcosa di nuovo e di difficile da maneggiare ancora – e ribadiamo la necessità di imparare a parlare in ambito giornalistico di un gruppo di persone che, sempre più, emerge e chiede rispetto -, in altri di una precisa volontà di boicottaggio o derisione che arriva anche dai social e che, in parte, può essere causata dal linguaggio superficiale dei giornali (basti pensare al titolo di Libero «Demi Lovato, l’ex stellina Disney sconvolge gli Usa: “Sesso non binario, ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 20 maggio 2021) Ne avevamo già parlato quando Elliot Page ha affermato di essere una persona trans e ha chiesto al mondo di utilizzare i pronomi they o he riferendosi a lui e il discorso torna attuale dopo la rivelazione di. Con una difficoltà in più, però: i giornali italiani non riescono a parlare correttamente della questione. In alcuni casi si tratta di qualcosa di nuovo e di difficile da maneggiare ancora – e ribadiamo la necessità di imparare a parlare in ambito giornalistico di un gruppo di persone che, sempre più, emerge e chiede rispetto -, in altri di una precisa volontà di boicottaggio o derisione che arriva anche dai social e che, in parte, può essere causata dal linguaggio superficiale dei giornali (basti pensare al titolo di Libero «, l’ex stellina Disney sconvolge gli Usa: “Sesso non binario, ...

