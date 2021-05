Per la Lego ‘Ognuno è meraviglioso’, il nuovo set che celebra la diversità (Di giovedì 20 maggio 2021) Ben 346 pezzi per celebrare la diversità. E’ il nuovo set della Lego dove ‘Ognuno è meraviglioso’. Ispirato all’iconica bandiera arcobaleno, usata come simbolo di amore e accettazione dalla comunità Lgbtqia+, questo modellino presenta 11 minifigure monocromatiche, ognuna con la propria acconciatura e un colore dell’arcobaleno. “Volevo creare un modellino che simboleggiasse l’inclusione e celebrasse tutti, non importa come si identificano o chi amano. Ognuno è unico, e con un po’ più di amore, accettazione e comprensione nel mondo, possiamo sentirci tutti più liberi di essere i Meravigliosi noi stessi. Questo modellino dimostra che ci teniamo, e che crediamo veramente che Siamo tutti Fantastici” commenta lo scenografo Matthew Ashton, vicepresidente Design del Gruppo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) Ben 346 pezzi perre la. E’ ilset delladove. Ispirato all’iconica bandiera arcobaleno, usata come simbolo di amore e accettazione dalla comunità Lgbtqia+, questo modellino presenta 11 minifigure monocromatiche, ognuna con la propria acconciatura e un colore dell’arcobaleno. “Volevo creare un modellino che simboleggiasse l’inclusione esse tutti, non importa come si identificano o chi amano. Ognuno è unico, e con un po’ più di amore, accettazione e comprensione nel mondo, possiamo sentirci tutti più liberi di essere i Meravigliosi noi stessi. Questo modellino dimostra che ci teniamo, e che crediamo veramente che Siamo tutti Fantastici” commenta lo scenografo Matthew Ashton, vicepresidente Design del Gruppo ...

