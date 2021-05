Per i fratelli Bianchi c’è già una condanna: 5 anni e 4 mesi per lo spaccio e le violenze. I pestaggi a chi non pagava non si fermarono neanche con il lockdown (Di giovedì 20 maggio 2021) I fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati dal gup di Velletri a 5 anni a 4 mesi di carcere per traffico di droga e tentata estorsione, in attesa dell’inizio del processo a Frosinone in corte d’assise per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne morto a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. La condanna di ieri riguarda un traffico di droga con diversi episodi di violenze ed estorsioni tra Velletri e Lariano, per i quali il pm Giuseppe Travaglini aveva chiesto 8 anni. A sei anni e 8 mesi di carcere è invece stato condannato Valentino Fabiani. Patteggiamento a 4 anni e 8 mesi per Omar Sahbani, amico dei fratelli ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 maggio 2021) IMarco e Gabrielesono statiti dal gup di Velletri a 5a 4di carcere per traffico di droga e tentata estorsione, in attesa dell’inizio del processo a Frosinone in corte d’assise per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne morto a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Ladi ieri riguarda un traffico di droga con diversi episodi died estorsioni tra Velletri e Lariano, per i quali il pm Giuseppe Travaglini aveva chiesto 8. A seie 8di carcere è invece statoto Valentino Fabiani. Patteggiamento a 4e 8per Omar Sahbani, amico dei...

