Per chi suona la campana del Quirinale? Il "no" di Mattarella al bis allarma il Pd. Ecco perché (Di giovedì 20 maggio 2021) Per chi suona la campana? Meglio: a chi ha parlato, attraverso gli scolari che lo festeggiavano al Quirinale, il presidente Mattarella? Difficile stabilirlo con certezza. Di sicuro c'è che quel tirarsi fuori dal toto-nomi in vista della scadenza di gennaio 2022 è un po' un messaggio infilato in una bottiglia e affidato alle correnti del mare. E proprio come ogni vero Sos, a motivarlo ci sono la piena consapevolezza del pericolo e la speranza di superarlo. Ma a chi è rivolto? All'attuale maggioranza, al Pd che sette anni or sono – Renzi consule – ne determinò l'elezione o a Mario Draghi? Probabilmente a tutti. perché la partita del Quirinale è ormai un gioco di incastri e di sovrapposizioni. A cominciare dalla connessione tra il destino del governo Draghi e la decisione di ...

