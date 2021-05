Pensioni | pagamenti anticipati anche per giugno?

(Di giovedì 20 maggio 2021) Non si hanno notizie certe, ma sembra cheperleverranno emesse da PI in modalità scaglionata. Lo stato di emergenza da pandemia è stato prorogato dal 30 aprile al 31 luglio. Questo differimento significa uno spostamento di tutte le azioni normative che regolano lo stato di emergenza. Coprifuoco, orari degli esercizi L'articolo proviene da Consumatore.com.

41/2021 ) ;, dirette o indirette , eccetto l'assegno ordinario di invalidità e i ... Reddito di emergenza: sono partiti iSono stati molti i percettori di Rem a leggere nel proprio ...... per chi attende iInps di vario genere. Stato di emergenza prorogato al 31 luglio, quindi ancora erogazioni anticipate di alcuni giorni, per le. Si potranno quindi evitare le file ...Non si hanno notizie certe, ma sembra che anche per giugno le pensioni verranno emesse da PI in modalità scaglionata.Dopo l'assalto alla tassa di successione, il centrosinistra riporta ancora una volta in voga il tema della patrimoniale ...