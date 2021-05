Pd | Pelonzi | incredibile Lemmetti | Mottura sarà costretto a bacio accademico

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – “L’assessore al bilancio, con delega alle partecipate di Roma capitale, non finisce di stupirci. Nonostante i gravi problemi che attanagliano le aziende capitoline è riuscito a trovare anche il tempo per aggiungere alla sua carriera accademica un nuovo master.” “Certo avere come relatore il dott. GianniA.D. di Atac non aumenta il valore del titolo, considerati i rapporti di lavoro e collaborazione stretta che legano entrambi sulle note vicende dell’azienda capitolina di trasporto pubblico.” “Ci attanaglia in queste ore un dubbio: l’A.U di ATAC, in questa circostanza,anche al? Vogliamo però fare una domanda all’assessore: ha valutato seriamente l’opportunità politica di avere come relatore della tesi del ...