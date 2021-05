Paura per Simona Ventura: «Mia mamma è caduta». Cos’è accaduto, il racconto su Twitter (Di giovedì 20 maggio 2021) Paura per Simona Ventura, che sul suo profilo Twitter ha parlato di una disavVentura avvenuta a sua madre, che è finita in ospedale a Milano dopo una caduta. «Mia mamma è caduta. Frattura dell’omero, ma grazie a Dio composta, per cui le hanno messo un busto», scrive Simona, che posta anche le foto della madre con la fasciatura. La Ventura ha anche ringraziato i medici del Pronto soccorso per la disponibilità e la prontezza nel prendersi cura di sua mamma. «Ringrazio il Pronto soccorso del Gaetano Pini, Pietro Randelli, il dott. Crosio e tutto il personale medico. Sono tante le nostre eccellenze che danno anima e corpo in tutta Italia», scrive la conduttrice torinese. E in tanti, tra i fan, hanno ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 20 maggio 2021)per, che sul suo profiloha parlato di una disavavvenuta a sua madre, che è finita in ospedale a Milano dopo una. «Mia. Frattura dell’omero, ma grazie a Dio composta, per cui le hanno messo un busto», scrive, che posta anche le foto della madre con la fasciatura. Laha anche ringraziato i medici del Pronto soccorso per la disponibilità e la prontezza nel prendersi cura di sua. «Ringrazio il Pronto soccorso del Gaetano Pini, Pietro Randelli, il dott. Crosio e tutto il personale medico. Sono tante le nostre eccellenze che danno anima e corpo in tutta Italia», scrive la conduttrice torinese. E in tanti, tra i fan, hanno ...

Advertising

chetempochefa : “Non posso dire di non aver paura della morte. Sto lavorando per essere degno di questo passaggio. Non bisogna aver… - vitaindiretta : #DenisePipitone, nuova lettera anonima: “Sono 17 anni che so, non ho parlato per paura”. Questo e tanto altro tra p… - matteosalvinimi : Vedere gli occhi e i sorrisi di queste mamme, di questi papà e di questi bimbi vale tutto. Ho chiesto al ministro p… - Sheva0007 : RT @paolobertolucci: Come siamo messi male! Compriamo le maglie del Bologna , confidiamo nel desiderio dell’Atalanta di vendicarsi della sc… - ifroio75 : RT @paolobertolucci: Come siamo messi male! Compriamo le maglie del Bologna , confidiamo nel desiderio dell’Atalanta di vendicarsi della sc… -