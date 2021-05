Patto per la scuola, oggi la firma a Palazzo Chigi: stipendi, reclutamento, formazione docenti e ATA, meno alunni per classe. Tutti i punti (Di giovedì 20 maggio 2021) oggi alle 18 la sottoscrizione del Patto per la scuola a Palazzo Chigi. Tra i punti del documento la riduzione del numero degli alunni per classe, la formazione dei docenti, nuove forme di reclutamento. "Il sistema di istruzione e formazione - si legge - è centrale per lo sviluppo sostenibile e per il lavoro e costituisce una infrastruttura strategica del nostro Paese, “una risorsa decisiva per il futuro della comunità nazionale” come affermato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dal Presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo discorso alle Camere: “un’occasione storica di ridare priorità alla scuola, non sprechiamola”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 20 maggio 2021)alle 18 la sottoscrizione delper la. Tra idel documento la riduzione del numero degliper, ladei, nuove forme di. "Il sistema di istruzione e- si legge - è centrale per lo sviluppo sostenibile e per il lavoro e costituisce una infrastruttura strategica del nostro Paese, “una risorsa decisiva per il futuro della comunità nazionale” come affermato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dal Presidente del Consiglio Mario Draghi nel suo discorso alle Camere: “un’occasione storica di ridare priorità alla, non sprechiamola”. L'articolo .

