Partorisce il giorno prima della laurea e discute la tesi in ospedale: la storia di mamma Lucia (Di giovedì 20 maggio 2021) 'Dedico al mio bimbo tutto ciò che è successo affinché gli insegni a raggiungere con determinazione gli obiettivi che si prefiggerà', il commento della neomamma e neodottoressa appena terminata la ... Leggi su today (Di giovedì 20 maggio 2021) 'Dedico al mio bimbo tutto ciò che è successo affinché gli insegni a raggiungere con determinazione gli obiettivi che si prefiggerà', il commentoneoe neodottoressa appena terminata la ...

Advertising

GazzettaDelSud : ?? ????? UN BIMBO E LA LAUREA | ??? FOTO | Partorisce alla vigilia della laurea e discute la tesi il giorno dopo in… - Italia_Notizie : Firenze, partorisce il giorno prima della laurea: Lucia discute la tesi dall'ospedale - occhio_notizie : Firenze, partorisce il giorno prima della laurea: discute la tesi dall'ospedale - MarcoGasperetti : Partorisce il giorno prima della laurea: Lucia discute la tesi dall'ospedale: «Ai prof non ho detto dov'ero» - qn_lanazione : #Firenze. Emozione in ospedale, partorisce il giorno prima della laurea e discute la tesi in ospedale -