Partnership Citroen-Windtre | la piccola Ami viagga con il 5G

ROMA (ITALPRESS)- Citroen e Windtre daranno vita a una Partnership rivolta a un pubblico giovane e smart. I clienti che acquisteranno Ami – 100% èlectric, nelle diverse modalità, sia in contanti sia con leasing finanziario, avranno in esclusiva l'offerta "Gigami": minuti e Giga illimitati in 5G e 200 SMS a 9,99 euro al mese, per 24 mensilità. La proposta commerciale unisce la mobilità urbana, sempre più sostenibile e green, grazie alle zero emissioni di Ami – 100% electric, e la velocità della rete "Top Quality Network". Sarà anche possibile scoprire Ami – 100% electric in uno dei negozi Windtre selezionati, dove i clienti saranno supportati dagli addetti alle vendite nel processo di acquisto online. Sarà, inoltre, possibile conoscere Ami – 100% electric nel punto vendita Windtre Euroma2, dove sarà ...

