Partnership Citroen - Windtre | la piccola Ami viagga con il 5G

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Partnership Citroen

La nostracon Citroën " ha spiegato Tommaso Vitali, chief marketing officer di WINDTRE "... Siamo entrati subito in sintonia coned è venuto naturale sviluppare questa collaborazione ...Tommaso Vitali, chief marketing officer di Windtre, aggiunge che "la nostraconpermette di coniugare le caratteristiche di Ami - 100% electric con una soluzione di connettivita' ...(Teleborsa) - Due brand insieme per un progetto che unisce il mondo della mobilità urbana con il mondo delle telecomunicazioni. Citroën e WINDTRE hanno annunciato oggi la partnership siglata in occasi ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.