Pari opportunità, delirio contro un’esponente Fdi nelle Marche. “Non devi postare le foto mentre stai in cucina” (Di giovedì 20 maggio 2021) Sulle Pari opportunità la sinistra sta travolgendo anche il semplice buon senso. Emblematico l’attacco a una consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Maria Lina Vitturini che ha “osato” postare una foto su Facebook, domenica scorsa, dalla sua cucina. La neo eletta presidente della Commissione regionale delle Marche per le Pari opportunità ha osato postare un post dicendo tra l’altro che la “donna generalmente si occupa della casa e la famiglia, della cucina, dei lavori di cura in generale pensando ai figli e gli anziani, in più la maggior parte di loro lavora fuori casa, questo è il concetto di conciliazione casa lavoro”. E parlando delle Pari opportunità ha citato gli aiuti alle ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021) Sullela sinistra sta travolgendo anche il semplice buon senso. Emblematico l’attacco a una consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Maria Lina Vitturini che ha “osato”unasu Facebook, domenica scorsa, dalla sua. La neo eletta presidente della Commissione regionale delleper leha osatoun post dicendo tra l’altro che la “donna generalmente si occupa della casa e la famiglia, della, dei lavori di cura in generale pensando ai figli e gli anziani, in più la maggior parte di loro lavora fuori casa, questo è il concetto di conciliazione casa lavoro”. E parlando delleha citato gli aiuti alle ...

Advertising

elenabonetti : Panel paritari tra donne e uomini significano una visione equa e vera della realtà. Per questo dal Dipartimento Par… - Lisaonthesofa : RT @papaveri_rossii: Maria Lina Vitturini, nuova presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità regione Marche ha già dato il megl… - GirolamoMaggio : RT @sabrina__sf: 'Questo tizio, è Consulente al Ministero per le Pari Opportunità UNAR Ufficio anti discriminazioni razziali. Leggete cosa… - Gian59342003 : RT @sabrina__sf: 'Questo tizio, è Consulente al Ministero per le Pari Opportunità UNAR Ufficio anti discriminazioni razziali. Leggete cosa… - ZombieBuster5 : RT @sabrina__sf: 'Questo tizio, è Consulente al Ministero per le Pari Opportunità UNAR Ufficio anti discriminazioni razziali. Leggete cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Pari opportunità Sostenibilità Digitale. Più del 60% degli italiani sembra impreparato alla sfida; gli ambientalisti i più scettici - ... che pur si dichiara consapevole delle opportunità che già oggi offre la tecnologia digitale per ...a quantificare correttamente il consumo effettivo di un'ora a settimana di streaming video (pari a ...

Un Congresso Comunale di rifondazione del PD, per passione politica e per amore di Arezzo Una scelta che rispetti le pari opportunità e l'opportunità delle competenze. Un ticket (uomo/donna) alla guida del partito che sulla linea politica definita, sul Patto di programma, s'impegni per i ...

Pari opportunità, 2 milioni di euro per progetti contro la violenza sulle donne e le discriminazioni di genere Regione Emilia Romagna ... che pur si dichiara consapevole delleche già oggi offre la tecnologia digitale per ...a quantificare correttamente il consumo effettivo di un'ora a settimana di streaming video (a ...Una scelta che rispetti lee l'delle competenze. Un ticket (uomo/donna) alla guida del partito che sulla linea politica definita, sul Patto di programma, s'impegni per i ...