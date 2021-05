Paragone si candida a sindaco di Milano: “Sinistra non può pensare di vincere perché vince in centro” (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 20 mag – “Mi candido a sindaco di Milano con ItalExit e liste civiche“: l’annuncio a sorpresa di Gianluigi Paragone in collegamento a Omnibus, su La7. L’ex M5S motiva la sua discesa in campo perché “Milano è considerata la città più forte ma non è così, il ceto medio scivolato verso posizioni più basse”. Il senatore chiarisce che correrà da outsider, fuori dagli schemi centrodestra e centroSinistra, con l’obiettivo di declinare su Milano le battaglie di ItalExit. “La Sinistra non può pensare di vincere perché vince in centro“, è il guanto di sfida lanciato al sindaco Beppe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 20 maggio 2021), 20 mag – “Mi candido adicon ItalExit e liste civiche“: l’annuncio a sorpresa di Gianluigiin collegamento a Omnibus, su La7. L’ex M5S motiva la sua discesa in campoè considerata la città più forte ma non è così, il ceto medio scivolato verso posizioni più basse”. Il senatore chiarisce che correrà da outsider, fuori dagli schemidestra e, con l’obiettivo di declinare sule battaglie di ItalExit. “Lanon puòdiin“, è il guanto di sfida lanciato alBeppe ...

Advertising

mike20227857682 : L’ex leghista e ex grillino Paragone si candida a sindaco di Milano. Francamente non capisco questa minaccia #Milano #20maggio - robpiccoli : Appena sentita su La7: Gianluigi Paragone si candida a sindaco di Milano. Vuol far vincere la sinistra? Chiedo per un amico. - robreg1 : RT @francescacuore6: Paragone si candida a sindaco di Milano ?????????????????? - MauroCobau : RT @francescacuore6: Paragone si candida a sindaco di Milano ?????????????????? - EdCovaMinotti : #Paragone si candida a Sindaco di Milano. Eh nulla, fa già ridere così. #La7 #Sindaco #Millano -