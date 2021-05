Paragone | ' Mi candiderò sindaco di Milano'

(Di giovedì 20 maggio 2021) L'esponente di ItalExit, ex Cinquestelle, annuncia la sua candidatura per il capoluogo lombardo. 'Non è vero che il centro vince' ha detto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paragone candiderò

L'esponente di ItalExit, ex Cinquestelle, annuncia la sua candidatura per il capoluogo lombardo. 'Non è vero che il centro vince' ha detto ...L'esponente di ItalExit, ex Cinquestelle, annuncia la sua candidatura per il capoluogo lombardo. 'Non è vero che il centro vince' ha detto ...