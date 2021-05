Panni Sporchi per Martinengo: il nuovo romanzo di Fabrizio Borgio disponibile in libreria e negli store online (Di giovedì 20 maggio 2021) È disponibile in libreria e negli store online “Panni Sporchi” (Fratelli Frilli Editori) il nuovo romanzo di Fabrizio Borgio, che vede protagonista l’investigatore privato Giorgio Martinengo. Il noir è ambientato tra le Langhe e Monferrato. Come tutte le storie di Fabrizio Borgio il libro nasce per sedimentazione: «Raramente affronto una sola tematica nei miei libri, penso che mostrare sfaccettature fra le più disparate all’interno della stessa vicenda renda la trama più interessante e articolata. Parto da un’idea e poi, rileggendo appunti sparsi mi ritrovo a incastrare concetti diversi costruendo le trame.» – spiega l’autore – «In particolare in ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 20 maggio 2021) Èin” (Fratelli Frilli Editori) ildi, che vede protagonista l’investigatore privato Giorgio. Il noir è ambientato tra le Langhe e Monferrato. Come tutte le storie diil libro nasce per sedimentazione: «Raramente affronto una sola tematica nei miei libri, penso che mostrare sfaccettature fra le più disparate all’interno della stessa vicenda renda la trama più interessante e articolata. Parto da un’idea e poi, rileggendo appunti sparsi mi ritrovo a incastrare concetti diversi costruendo le trame.» – spiega l’autore – «In particolare in ...

Advertising

ScardilliP : Panni Sporchi per Martinengo: il nuovo romanzo di Fabrizio Borgio disponibile in libreria e negli store online… - ScardilliP : “Panni Sporchi per Martinengo” il nuovo romanzo di Fabrizio Borgio - ScardilliP : “Panni sporchi per Martinengo” arriva in libreria e negli store digitali - ScardilliP : Panni sporchi per Martinengo è il nuovo romanzo di Fabrizio Borgio: - ScardilliP : “Panni Sporchi per Martinengo” il nuovo romanzo di Fabrizio Borgio -