Palermo, la carica dei tifosi su Instagram: l’iniziativa del club in vista del match playoff con l’Avellino (Di giovedì 20 maggio 2021) Nuova iniziativa del Palermo in vista del prossimo match contro l'Avellino.L'entusiasmo per la vittoria contro la Juve Stabia ha inevitabilmente contagiato ogni angolo del mondo rosanero. In vista del primo turno della fase nazionale dei playoff contro l'Avellino, il club di Dario Mirri ha deciso di proporre una nuova iniziativa che coinvolga a pieno i tifosi rosanero.Basterà inviare un video motivazionale di soli 15 secondi, indirizzato a tutta la squadra in vista di tale importante appuntamento. Entro sabato alle ore 13 - vigilia della gara d'andata al Renzo Barbera - potranno essere recapitate le stories taggando direttamente il canale Instgram ufficiale del Palermo, con i migliori che verranno mostrati all'intero gruppo squadra ... Leggi su mediagol (Di giovedì 20 maggio 2021) Nuova iniziativa delindel prossimocontro l'Avellino.L'entusiasmo per la vittoria contro la Juve Stabia ha inevitabilmente contagiato ogni angolo del mondo rosanero. Indel primo turno della fase nazionale deicontro l'Avellino, ildi Dario Mirri ha deciso di proporre una nuova iniziativa che coinvolga a pieno irosanero.Basterà inviare un video motivazionale di soli 15 secondi, indirizzato a tutta la squadra indi tale importante appuntamento. Entro sabato alle ore 13 - vigilia della gara d'andata al Renzo Barbera - potranno essere recapitate le stories taggando direttamente il canale Instgram ufficiale del, con i migliori che verranno mostrati all'intero gruppo squadra ...

