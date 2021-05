Palermo, Carrozzieri: “Zamparini manca al calcio, che ricordi quella Coppa Italia! Sagramola…” (Di giovedì 20 maggio 2021) Moris Carrozzieri a 360°.Palermo, la carica dei tifosi su Instagram: l’iniziativa del club in vista del match playoff con l’AvellinoL'ex difensore del Palermo si è soffermato sul pass staccato dai rosanero che nel pomeriggio di mercoledì hanno superato per 2-0 la Juve Stabia nel match valido per il secondo turno dei playoff di Serie C. L'ex anche dell'Atalanta, nel corso dell'intervista concessa a "Diretta Stadio" in onda su Gold 78, ha anche parlato della propria carriera.Palermo, Carrozzieri: “Tanti complimenti ai ragazzi, vedere i rosanero in C fa male”"Quando scelsi Palermo rifiutai Udinese e Napoli. Colantuono ci ha messo lo zampino, è sempre stato come un padre per me. È stato un amore a prima vista per me con la città. Con i tifosi ho sempre avuto un rapporto fantastico, gente ... Leggi su mediagol (Di giovedì 20 maggio 2021) Morisa 360°., la carica dei tifosi su Instagram: l’iniziativa del club in vista del match playoff con l’AvellinoL'ex difensore delsi è soffermato sul pass staccato dai rosanero che nel pomeriggio di mercoledì hanno superato per 2-0 la Juve Stabia nel match valido per il secondo turno dei playoff di Serie C. L'ex anche dell'Atalanta, nel corso dell'intervista concessa a "Diretta Stadio" in onda su Gold 78, ha anche parlato della propria carriera.: “Tanti complimenti ai ragazzi, vedere i rosanero in C fa male”"Quando scelsirifiutai Udinese e Napoli. Colantuono ci ha messo lo zampino, è sempre stato come un padre per me. È stato un amore a prima vista per me con la città. Con i tifosi ho sempre avuto un rapporto fantastico, gente ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Carrozzieri Palermo, l'augurio degli ex rosanero per i playoff Ci sono Guidolin e Toni . Ma anche Pastore , Biffi , Bovo , Zaccardo , Sorrentino , Carrozzieri , Nestorovski , Amauri , Vazquez , Diamanti, Miccoli e Balzaretti. Tutti in sostegno del Palermo in vista dei playoff. Un amore infinito quello dimostrato dagli ex campioni rosa alla ...

Palermo, Carrozzieri: “Zamparini manca al calcio, che ricordi quella Coppa Italia! Sagramola…” Mediagol.it Diretta Stadio Giovedì, Moris Carrozzieri ospite della puntata Moris Carrozzieri sarà l'ospite speciale della prossima puntata di Diretta Stadio Giovedì, in onda giovedì 20 maggio a partire ...

