Palermo-Avellino | omaggio alla commemorazione strage di Capaci | gioco fermo alle 17 57

(Di giovedì 20 maggio 2021) Domenica 23 maggio17.57 il giocò si fermerà nella sfida tra ile l'.Domenica 23 maggio, nella gara di andata del primo turno playoff della fase nazionale, contro l’al Barbera, ilsarà interrotto17:57, indelladi, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie magistrato Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.IlFC ha infatti chiesto e ottenuto dLega Pro l’autorizzazione per dare luogo al momento commemorativo, grazie anche al consenso della squadra ospite. L’iniziativa si colloca nel solco dell’impegno ...

Attraverso un comunicato, ilha reso noto che domenica 23 maggio, in occasione del match con l'in programma alle 17.30, intorno alle 17.57 il gioco si fermerà (di comune accordo con gli ospiti e la Lega Pro) in ...ANDATA(domenica 23 maggio) Albinoleffe - Modena (domenica 23 maggio) Matelica - Renate (domenica 23 maggio) Pro Vercelli - Sudtirol (domenica 23 maggio) Feralpisalò - Bari (...Ci si avvicina alla finalissima e si sente già odore di Serie B, definito il programma delle cinque sfide: andiamo dunque a scoprire quali sono orari e diretta tv delle partite. DOMENICA 23 MAGGIO. or ...Il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini ha parlato ai microfoni di SportChannel presentando la sfida di domenica: "Per l'Avellino parlano il campionato che ha fatto, i numeri e ...