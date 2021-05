Palermo-Avellino: domenica alle 17.57 il gioco si fermerà per ricordare Giovanni Falcone (Di giovedì 20 maggio 2021) Come riporta il sito del Palermo, durante la gara con l’Avellino di domenica la gara sarà interrotta al minuto alle 17.57 per commemorare il giudice Giovanni Falcone e la sua scorsa, uccisi nell’attentato. Questo il comunicato: domenica 23 maggio, nella gara di andata del primo turno playoff della fase nazionale, contro l’Avellino al Barbera, il gioco sarà interrotto alle 17:57, in omaggio alla commemorazione della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie magistrato Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Il Palermo FC ha infatti chiesto e ottenuto dalla Lega Pro ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) Come riporta il sito del, durante la gara con l’dila gara sarà interrotta al minuto17.57 per commemorare il giudicee la sua scorsa, uccisi nell’attentato. Questo il comunicato:23 maggio, nella gara di andata del primo turno playoff della fase nazionale, contro l’al Barbera, ilsarà interrotto17:57, in omaggio alla commemorazione della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice, la moglie magistrato Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. IlFC ha infatti chiesto e ottenuto dalla Lega Pro ...

