Oroscopo Sagittario, domani 21 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 20 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 21 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario. Amici del Sagittario, nonostante i suoi recenti movimenti, la Luna continua ad avere un aspetto prevalentemente negativo per voi, unito anche a quello di Mercurio e Venere. Questo venerdì sembra essere poco agevole per voi, causandovi qualche tipo di irritazione in alcuni momenti della giornata e rallentando notevolmente i vari piani che vi eravate messi in testa. Sono diversi giorni che le cose non vanno molto bene per voi e potreste un po' aver perso la fiducia in voi stessi. Ma ricordatevi ...

