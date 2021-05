Oroscopo Pesci, domani 21 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 20 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 21 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci. Cari amici dei Pesci, questo venerdì vi attende veramente un ottimo cielo, soprattutto dal punto di vista professionale! Marte e Giove favorevoli rendono la giornata agevole e produttiva, anche se l’opposizione di Mercurio e Venere potrebbe rendervi decisamente stanchi a fine turno. Potreste riuscire facilmente a superare un qualche tipo di problema che ha interessato la vostra vita amorosa nell’ultimo periodo! Una buona propensione al dialogo e al confronto costruttivo potrebbe anche portarvi a ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 21? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Cari amici dei, questo venerdì vi attende veramente un ottimo cielo, soprattutto dal punto di vista professionale! Marte e Giove favorevoli rendono la giornata agevole e produttiva, anche se l’opposizione di Mercurio e Venere potrebbe rendervi decisamente stanchi a fine turno. Potreste riuscire facilmente a superare un qualche tipo di problema che ha interessato la vostra vita amorosa nell’ultimo periodo! Una buona propensione al dialogo e al confronto costruttivo potrebbe anche portarvi a ...

