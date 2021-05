Oroscopo Gemelli, domani 21 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 20 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 21 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli. Amici dei Gemelli, il vostro venerdì, come d’altronde quasi tutti gli ultimi giorni, non si può dire propriamente positivo, ma neppure negativo! Venere e Mercurio continuano a sostenervi in maniera abbastanza importante, ma senza riuscire ad avere una grandissima influenza nei vari aspetti della vostra vita. I vostri vari piani e progetti, sia per il presente che per il futuro, sembrano essere fermi in una situazione di stallo, senza andare avanti ma fortunatamente anche senza tornare ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 21? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Amici dei, il vostro venerdì, come d’altronde quasi tutti gli ultimi giorni, non si può dire propriamente positivo, ma neppure negativo! Venere e Mercurio continuano a sostenervi in maniera abbastanza importante, ma senza riuscire ad avere una grandissima influenza nei vari aspetti della vostra vita. I vostri vari piani e progetti, sia per il presente che per il futuro, sembrano essere fermi in una situazione di stallo, senza andare avanti matamente anche senza tornare ...

