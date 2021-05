Oroscopo Capricorno del giorno: previsioni del giorno 20/05/2021 (Di giovedì 20 maggio 2021) È il momento di stabilire nuove abitudini per migliorare la tua salute e la tua forma fisica, perché oggi il Sole entrerà in Gemelli, la tua casa delle attività quotidiane. Il Sole sa come portare la tua attenzione verso l’area in cui si trova, quindi potresti sentirti particolarmente incoraggiata a mangiare bene e a sviluppare abitudini più sane. Quest’area della tua carta astrale riguarda anche la tua vita lavorativa e, grazie all’acuto Mercurio e alla gentile Venere nello stesso segno, probabilmente sarai molto efficiente nello spuntare una dopo l’altra tutte le voci della lista di cose da fare. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 20 maggio 2021) È il momento di stabilire nuove abitudini per migliorare la tua salute e la tua forma fisica, perché oggi il Sole entrerà in Gemelli, la tua casa delle attività quotidiane. Il Sole sa come portare la tua attenzione verso l’area in cui si trova, quindi potresti sentirti particolarmente incoraggiata a mangiare bene e a sviluppare abitudini più sane. Quest’area della tua carta astrale riguarda anche la tua vita lavorativa e, grazie all’acuto Mercurio e alla gentile Venere nello stesso segno, probabilmente sarai molto efficiente nello spuntare una dopo l’altra tutte le voci della lista di cose da fare. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

