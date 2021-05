Oroscopo Acquario, domani 21 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 20 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 21 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario. Cari Acquario, al vostro orizzonte sta per aprirsi un venerdì che sembra essere abbastanza positivo, anche se la Luna non ha una buona posizione nei vostri confronti. Potreste essere colti da un generale senso di affaticamento, unito ad una malinconia piuttosto generalizzata che vi rovinerà leggermente i rapporti con le altre persone, rallentando anche i vari progetti che avete in mente. Qualcosa di bello e gratificante attende voi amici single, mentre voi che siete impegnati dovreste cercare di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 21? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’. Cari, al vostro orizzonte sta per aprirsi un venerdì che sembra essere abbastanza positivo, anche se la Luna non ha una buona posizione nei vostri confronti. Potreste essere colti da un generale senso di affaticamento, unito ad una malinconia piuttosto generalizzata che vi rovinerà leggermente i rapporti con le altre persone, rallentando anche i vari progetti che avete in mente. Qualcosa di bello e gratificante attende voi amici single, mentre voi che siete impegnati dovreste cercare di ...

