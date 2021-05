Organizzare il desktop con icone e cartelle importanti dentro riquadri

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 20 maggio 2021) Un problema comune su tutti i Windows usciti nel corso degli anni è l'organizzazione dellesul. Per mantenere ildel PC Windows più pulito possibile, senza tenere ledisordinatamente sparpagliate sullo schermo, spesso siamo costretti ad utilizzare uno dei tool gratuiti perilche funziona bene per poter sempre trovare ogni programma, cartella o file importantefacilmente. In questo articolo vi mostreremo quali sono i migliori programmi perlee lesuldi Windows, così da poter tenere sempre gli strumenti e le app piùa portata di clic senza cercarle tra le decine di ...