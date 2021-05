Ora c’è un vescovo che dice addirittura che “il Ddl Zan sovverte la legge di Dio e quella naturale” (Di giovedì 20 maggio 2021) Sul Ddl credevamo di averle sentite tutte ormai. Ma invece ci pensa il vescovo di Sanremo-Ventimiglia Antonio Suetta a smentirci. Perché oggi, interpellato dall’Adnkronos ne ha detta una curiosa (e neanche poco). E ovvero: “Il ddl Zan” che contrasta l’omotransfobia “sovverte la legge di Dio oltre che quella naturale”. Insomma, non ci è andato giù leggero, lui che dopodomani sarà a Roma per la manifestazione dedicata alla difesa della vita. “Il ddl Zan sovverte la legge di Dio – precisa – non tanto nella parte in cui dice di perseguire e prevenire la discriminazione su cui siamo tutti d’accordo: che non si debba essere discriminati e perseguitati per nessuna ragione è un principio sul quale siamo tutti d’accordo ma questa ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Sul Ddl credevamo di averle sentite tutte ormai. Ma invece ci pensa ildi Sanremo-Ventimiglia Antonio Suetta a smentirci. Perché oggi, interpellato dall’Adnkronos ne ha detta una curiosa (e neanche poco). E ovvero: “Il ddl Zan” che contrasta l’omotransfobia “ladi Dio oltre che”. Insomma, non ci è andato giùro, lui che dopodomani sarà a Roma per la manifestazione dedicata alla difesa della vita. “Il ddl Zanladi Dio – precisa – non tanto nella parte in cuidi perseguire e prevenire la discriminazione su cui siamo tutti d’accordo: che non si debba essere discriminati e perseguitati per nessuna ragione è un principio sul quale siamo tutti d’accordo ma questa ...

