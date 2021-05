Operazione “Oro Nero”: rubavano gasolio destinato alla Centrale, sei arresti (Di giovedì 20 maggio 2021) Operazione ORO Nero: rubavano gasolio destinato alla Centrale, sei arresti precisamente nei comuni di Massafra, Palagianello e Monteiasi Scattata Questa mattina a Taranto e provincia Operazione “Oro Nero” (precisamente nei comuni di Massafra, Palagianello e Monteiasi) i Carabinieri della Compagnia di Brindisi, con il supporto dei reparti dell’Arma territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di Leggi su periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021)ORO, seiprecisamente nei comuni di Massafra, Palagianello e Monteiasi Scattata Questa mattina a Taranto e provincia“Oro” (precisamente nei comuni di Massafra, Palagianello e Monteiasi) i Carabinieri della Compagnia di Brindisi, con il supporto dei reparti dell’Arma territorialmente competenti, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di

Advertising

telebrindisiweb : CERANO: furo di gasolio, scatta l’operazione “ORO NERO” - brindisilibera : New post (ROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRINDISI: OPERAZIONE ORO NERO, 7 INDAGATI PER FURTO DI GASOLIO ALLA CENTRALE E… - brindisilibera : New post (ROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRINDISI: OPERAZIONE ORO NERO, 7 INDAGATI PER FURTO DI GASOLIO ALLA CENTRALE E… - GaetanoGorgoni : #operazioneoronero In sei in manette per furto aggravato di gasolio destinato alla Centrale termoelettrica Federico… - GiornaleLORA : Operazione ORO NERO Video -