Operazione Giovani: tiktoker, instagrammer e influencer insieme per la campagna vaccinale anti covid-19 (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Governo Italiano starebbe pensando a una vera e propria Operazione Giovani per convincere tutti gli under 30 a vaccinarsi. E’ quanto apprendiamo sul Il Fatto Quotidiano Magazine: l’idea di Operazione Giovani sarebbe nata dal Ministero alle Politiche Giovanili. Idea pensata anche e soprattutto in vista di un pieno rientro a scuola a partire dal prossimo settembre. L’obiettivo è quello di convincere, tramite testimonial famosi presenti sui social media, la popolazione più giovane ad aderire alla campagna vaccinale senza se e senza ma. Secondo quanto continuiamo a leggere su Il Fatto Quotidiano Magazine, uno di questi Giovani volti sarebbe proprio quello di Cecilia Cantarano. Con quasi 3 milioni di follower, la 21enne romana è diventata famosa ... Leggi su trashblog (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Governo Italiano starebbe pensando a una vera e propriaper convincere tutti gli under 30 a vaccinarsi. E’ quanto apprendiamo sul Il Fatto Quotidiano Magazine: l’idea disarebbe nata dal Ministero alle Politicheli. Idea pensata anche e soprattutto in vista di un pieno rientro a scuola a partire dal prossimo settembre. L’obiettivo è quello di convincere, tramite testimonial famosi presenti sui social media, la popolazione più giovane ad aderire allasenza se e senza ma. Secondo quanto continuiamo a leggere su Il Fatto Quotidiano Magazine, uno di questivolti sarebbe proprio quello di Cecilia Cantarano. Con quasi 3 milioni di follower, la 21enne romana è diventata famosa ...

