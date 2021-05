“Operazione giovani”, il piano del governo per convincere gli under 30 a vaccinarsi: protagonisti tiktoker, streamer, instagrammer (Di giovedì 20 maggio 2021) La chiamano “Operazione giovani”. Per convincere gli under 30 a vaccinarsi, il governo starebbe pensando di puntare sugli influencer. Il Ministero alle Politiche giovanili starebbe pianificando una campagna di sensibilizzazione dedicata ai più giovani per far capire loro l’importanza della vaccinazione, anche in vista del ritorno in aula (scuola o università che sia) a partire dal settembre prossimo. Secondo quanto riferito dall’Ansa verranno scelti alcuni tra i creator più famosi: tiktoker, streamer, instagrammer. Un esempio? Cecilia Cantarano. Con quasi 3 milioni di follower, la 21enne romana è diventata un idolo per tanti ragazzini grazie ai video che giornalmente pubblica su TikTok. Il suo scopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) La chiamano “”. Pergli30 a, ilstarebbe pensando di puntare sugli influencer. Il Ministero alle Politicheli starebbe pianificando una campagna di sensibilizzazione dedicata ai piùper far capire loro l’importanza della vaccinazione, anche in vista del ritorno in aula (scuola o università che sia) a partire dal settembre prossimo. Secondo quanto riferito dall’Ansa verranno scelti alcuni tra i creator più famosi:. Un esempio? Cecilia Cantarano. Con quasi 3 milioni di follower, la 21enne romana è diventata un idolo per tanti ragazzini grazie ai video che giornalmente pubblica su TikTok. Il suo scopo ...

Advertising

FQMagazineit : “Operazione giovani”, il piano del governo per convincere gli under 30 a vaccinarsi: protagonisti tiktoker, streame… - LucaScopigno : @scuccimatte @ricpuglisi Perché gli italiani sono comunisti e la grande operazione - riuscita - del comunismo è s… - vocidicitta : Nuovo articolo: Operazione contro la pornografia minorile on line: 3 giovani denunciati - ilmetropolitan : ????#Trieste. Operazione contro la #pornografia on line: denunciati 3 giovani - - fisco24_info : Open day per i giovani e team mobili per gli anziani: campagna vaccinale sempre più su misura: Dal caso del Lazio c… -