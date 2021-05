Open day per la vaccinazione degli over 40 in Sardegna | posti già esauriti

Advertising

civati : Grazie a Regione Lazio per l’Open davvero Open day. Servizio impeccabile. Vaccinatevi, vaccinatevi, vaccinatevi. - nzingaretti : Ieri record di quasi 57 mila dosi somministrate di vaccino e grande successo degli Open Day per gli over 40. Grazie… - nzingaretti : SABATO E DOMENICA RECORD DI VACCINAZIONI Oltre 107 mila vaccinazioni solo tra sabato e domenica. Sabato record di… - fisco24_info : AstraZeneca news Italia: studio su trombosi e open day: le notizie: Le ultime notizie sul vaccino anglo svedese… - lifestyleblogit : AstraZeneca news Italia: studio su trombosi e open day: le notizie - -

Ultime Notizie dalla rete : Open day

... significa che la campagna vaccinale sta dando risultati ed è necessario che tutti coloro che rientrano nelle fasce d'età si prenotino per vaccinarsi, o che approfittino degli. L'RT è in ...... o che approfittino degli'. Lo evidenzia in una nota l'assessore alla Sanità e integrazione socio - sanitaria della Regione, Alessio D'Amato che sottolinea: 'L'Rt è in calo e si stima che si ...Da oggi 20 maggio è possibile prenotare il ticket per l'open day desitnato agli over 40 che si terrà sabato 22 e domenica 23 maggio. Sarà somministrato il ...Domani, sabato 22 e lunedì 24 maggio al Circolo Leopardi per gli uomini dai 40 agli 80 anni e le donne dai 60 agli 80, prenotazioni al portale on line del Comune FALCONARA, 20 maggio 2021 – Il Comune ...