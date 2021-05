OPA Carraro | adesioni al 20 05 2021

Advertising

VeneziePost : L’#Opa lanciata dal veicolo Fly, che fa riferimento alla famiglia @TweetCarraro, ha ricevuto il via libero definiti… - nordesteconomia : Carraro via da Piazza Affari, la Consob dà l’ok al prospetto l’opa parte il 17 maggio - Nord Est Economia - AnsaVeneto : Carraro:Consob approva documento opa, inizia il 17 maggio. Operazione finalizzata al delisting. Per ogni azione 2,4… -

Ultime Notizie dalla rete : OPA Carraro

ilmessaggero.it

Nell'ambito dell'Offerta Pubblica di Acquisto () volontaria totalitaria promossa da Fly S.r.l. sulle azionirisulta che oggi, 20 maggio 2021, sono state presentate 29.038 richieste di adesioni, che portano complessivamente a 165.874 le ...In corso l'offerta pubblica di acquisito volontaria totalitaria di NAF 2 su ASTM . L'operazione ... In corso l'offerta pubblica di acquisito volontaria totalitaria di Fly su. L'operazione ...Settimana ricca di appuntamenti macro con un occhio particolare all’inflazione in Italia e nell’Eurozona (per la quale arriva martedì anche il ...FINANZAVENEZIA Via libera all'Opa di Fla per il gruppo Carraro: l'offerta per far uscire dal listino il gruppo multinazionale delle trasmissioni e dei tratto inizierà il 17 maggio. Per ogni ...