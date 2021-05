Omicidio Ciatti | scempio senza fine | l’“amica” Francia nega l’estradizione e scarcera il 3° ceceno

(Di giovedì 20 maggio 2021): ladi uno dei tre ceceni fermati, ritenuti responsabili di quella mattanza letale. Uno schiaffo in faccia, quello che arriva dalla, e che colpisce nel pieno del dolore della famiglia, e dello choc di una comunità intera, ancora sgomenti per la ferocia e la gratuità dell’assassinio di un bravo ragazzo, massacrato a sangue freddoun perché. Ma la giustizia d’oltralpe – in questo caso –, che dovrebbe dare le risposte, non per appagare un senso di vendetta, ma per soddisfare l’accertamento della verità, ancora una volta manca il suo appuntamento con le vittime. “”, ladi uno dei tre ...

FIRENZE - I giudici di Strasburgo hanno negato l'estradizione in Italia del giovane ceceno di 24 anni arrestato a Febbraio perché indagato per l'di Niccolò. Le prove prodotte dall'accusa non sono state sufficienti a convincere i giudici. A riportare la notizia è stato il Corriere Fiorentino. Un altro dei presunti aggressori ...Negata dai giudici di Strasburgo l'estradizione in Italia del 24enne Movsar Magomedov, uno dei tre ceceni accusati dell'di Niccolò, il 22enne fiorentino pestato a morte l'11 agosto 2017 sulla pista da ballo di una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. E' quanto riportato oggi sulle pagine del Corriere ...Movsar Magomedov, uno dei tre ceceni accusati dell’omicidio di Niccolò Ciatti, il 22enne fiorentino ucciso mentre si trovava in una discoteca ...FIRENZE: Negata la richiesta di estradizione per un indagato dell'omicidio di Niccolò Ciatti. Il giovane cittadino ceceno era stato arrestato a Strasburgo ...