Olimpiadi Tokyo: Jessica Rossi ed Elia Viviani portabandiera per l'Italia (Di giovedì 20 maggio 2021) Scelta storica per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano a nominare due portabandiera. Jessica Rossi, atleta del tiro a volo specialita' Trap, ed Elia Viviani , ciclista, sono i 23esimi ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Scelta storica per il Comitato Olimpico Nazionaleno a nominare due, atleta del tiro a volo specialita' Trap, ed, ciclista, sono i 23esimi ...

Advertising

Eurosport_IT : ECCO I NOSTRI PORTABANDIERA ???? Complimenti a Jessica Rossi ed Elia Viviani! ?? #ItalTeam | #Tokyo2020 | #Olimpiadi - Eurosport_IT : Chi vorreste come prossimo portabandiera azzurro? ???? #Olimpiadi | #Tokyo2020 - Gazzetta_it : Tokyo, Elia #Viviani e Jessica #Rossi saranno i portabandiera azzurri #Giochi2020 - occhio_notizie : Olimpiadi di Tokyo 2020: a sorpresa l'Italia avrà 2 portabandiera >>> Ecco chi sono>>> - ilveggente_it : ?? #Tokyo2020, il #Coni decide per la prima volta di assoldare due portabandiera in vista delle #Olimpiadi. Ecco i d… -