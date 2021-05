Olimpiadi Tokyo 2021 | Giovanni Malagò sulla nomina dei portabandiera | “Omaggio a due discipline che hanno vinto tanto””

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 maggio 2021) La scelta è stata fatta: saranno il ciclista Elia Viviani e la tiratrice a volo Jessica Rossi idell’Italia all’Olimpiade di2020 in programma dal 23 luglio all’8 agosto in Giappone. Lo ha annunciato ai membri di Giunta il presidente del Coni,. Il doppio alfiere è un’assoluta novità in linea con le indicazioni del Cio per la parità di genere e nello stesso tempo si è voluto dare spazio a due specialità che mai avevano avuto questo riconoscimento. “La scelta è andata su due persone cheun detore comune, due medaglie d’oro olimpiche e due sport che incredibilmente sonocheportato quasi 100 medaglie olimpiche al Paese e dal 1896 non avevano mai avuto unalle ...